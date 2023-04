Pauroso incidente a Comiso, auto sfonda una ringhiera e vola giù

Sul posto sono interventi i vigili del fuoco, gli agenti della polizia e anche i tecnici dell’Enel

Una dinamica ancora tutta da chiarire è quella che oggi pomeriggio, all’ingresso di Comiso (Rg), all’incrocio tra la strada statale 115 e corso Vittorio Emanuele, ha visto un’auto sfondare una ringhiera per poi precipitare nella strada sottostante, dove ha fermato la sua corsa dopo un frontale contro una abitazione. Tutti gli occupanti della Peugeot sono stati trasferiti in ospedale a Vittoria, feriti ma in buone condizioni.

In caduta libera

Un epilogo fortunato, considerato il volo di circa quattro metri compiuto dalla vettura che, in caduta libera ha sbattuto contro la parete di una abitazione danneggiando anche i cavi della linea Enel. Danneggiate anche altre due auto in via San Martino. Sul posto sono interventi i vigili del fuoco, gli agenti della polizia e anche i tecnici dell’Enel.