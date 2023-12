Incidente con la motosega, ferito 72enne nel Messinese

L'uomo è stato stabilizzato ed è stata suturata la ferita. Successivamente è stato trasportato in elisoccorso al "Papardo"

Un 70enne è rimasto gravemenete ferito a Falcone, in provincia di Messina. Per cause ancora da chiarire l’uomo, nella tarda serata di ieri (23 dicembre), si è ferito accindentalmente alla testa mentre tagliava la legna con la motosega.

I soccorsi e il trasferimento in ospedale

Lanciato l’allarme, il 70enne è stato soccorso dai medici del 118 e trasferito in ambulanza all’ospedale “Barone Romeo” di Patti. L’uomo è stato stabilizzato ed è stata suturata la ferita. Successivamente è stato trasportato in elisoccorso al “Papardo” di Messina.