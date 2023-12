Messina, brutto incidente tra furgone e auto: ferita una ragazza

Ancora un sinistro tra le strade del capoluogo peloritano

Strade di Messina come trappole per gli automobolisti. L’ennesimo incidente, il secondo di un certo rilievo, oggi, lungo le arterie trafficate del capoluogo peloritano mette a repentaglio l’incolumità di una ragazza. A scontrarsi, in via Santa Cecilia, nei pressi dell’incrocio con via La Farina, un furgone e un’auto. Ad avere la peggio la giovane che si trovava a bordo della vettura. Sul posto un’ambulanza del 118.

L’altro incidente

Sempre oggi, l’impatto tra un’auto Renault guidata da una donna e uno scooter in via Garibaldi, vicino piazza Municipio, ha causato il ferimento di una giovane centaura. Sul posto la polizia municipale con la sezione infortunista per i rilievi del caso e il 118.