Incidente nella notte nel Palermitano, auto contro albero: muore una donna, ferita la figlia

Incidente mortale nella notte a Corleone. Una donna ha perso la vita, mentre la figlia ha rimediato delle ferite.

Ennesimo incidente stradale mortale in Sicilia, stavolta in provincia di Palermo. Una donna di 98 anni ha perso la vita nella notte a seguito di uno schianto avvenuto a Corleone, lungo la Strada Statale 118.

La ricostruzione del sinistro

La vittima era originaria di Bisacquino ma era residente a Palermo. Al momento dell’incidente si trovava in compagnia della figlia di 73 anni e procedevano a bordo di una Fiat Panda.

Per cause ancora da accertare, l’auto sarebbe finita fuori strada, terminando la propria corsa contro un albero. A lanciare l’allarme sarebbero stati i residenti della zona. Sul posto sono quindi intervenuti i sanitari del 118, insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri di Corleone.

Il decesso

Le due donne sono state portate all’ospedale Civico di Palermo. La donna è morta, come detto, mentre la figlia è stata dimessa poche ore dopo. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.