Pericoloso incidente in scooter Corso Vittorio Emanuele, 22enne ferita

La giovane è stata trasferita al Pronto Soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca. Ecco la prima ricostruzione del sinistro.

Ancora un incidente stradale a Sciacca, in provincia di Agrigento, questa volta nel centrale corso Vittorio Emanuele. Il bilancio è di una persona ferita, una ragazza di 22 anni.

Nella giornata del 17 agosto un altro sinistro si era verificato non molto lontano, in via Ghezzi: in questo caso sono stati due i mezzi coinvolti, un’auto e un furgone.

Incidente in scooter in Corso Vittorio Emanuele a Sciacca

Secondo una prima ricostruzione, si sarebbe trattato di un incidente autonomo, la cui dinamica rimane al momento al vaglio degli inquirenti. Pare che la giovane a bordo dello scooter, una 22enne, abbia perso – per ragioni da chiarire – il controllo del mezzo e sia finita sull’asfalto.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno trasferito la malcapitata al Pronto Soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca per le cure necessarie e poi, viste le condizioni gravi della ragazza, i medici hanno disposto un trasferimento in elisoccorso a Palermo. Presenti anche gli operatori della polizia municipale del luogo per i rilievi del caso.

Immagine di repertorio