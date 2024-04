Cade dalla scala, drammatico incidente domestico: 72enne in elisoccorso a Catania

L'uomo è stato trasferito al Trauma Center di Catania a causa delle gravi ferite riportate.

Brutto incidente domestico per un anziano di 72 anni a Pozzallo, in provincia di Ragusa. Il malcapitato è finito in ospedale.

Si è rivelato necessario l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasferito l’uomo a Catania per le cure necessarie.

Incidente domestico a Pozzallo

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo sarebbe caduto da una scala removibile mentre svolgeva alcune faccende domestiche. Si trovava sul balcone al primo piano della sua abitazione. Non è ancora chiaro cosa abbia causato la caduta.

Allertato il 118, sul posto è intervenuto l’elisoccorso per trasferire il malcapitato al Trauma Center di Catania. Presenti sul luogo dell’incidente anche i carabinieri per gli accertamenti di rito e per favorire l’intervento dei soccorritori limitando l’accesso alla strada.

Tragedia nel Catanese

Negli scorsi giorni, un incidente domestico si è concluso nel peggiore dei modi a Caltagirone (in provincia di Catania). Una donna, madre di 8 figli, ha perso la vita dopo l’esplosione di una pentola a pressione in casa. Pare che la malcapitata sia morta sul colpo: inutili, quindi, i soccorsi degli operatori del 118 e dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto in seguito alla segnalazione dell’accaduto. Sotto shock la comunità.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Immagine di repertorio