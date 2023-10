Spaventoso scontro Smart-Mini Cooper, grave operaio 38enne: in prognosi riservata al Sant’Elia

Il bilancio dell'ennesimo incidente nell'Agrigentino è di un ferito grave: ecco cosa è accaduto nelle scorse ore a Favara.

È grave il 38enne coinvolto nel drammatico incidente stradale avvenuto intorno alle 21 di ieri, venerdì 6 ottobre 2023, tra via Papa Pio XXII e via Agrigento a Favara (AG).

L’uomo si trova in prognosi riservata. Rimangono ancora da ricostruire la dinamica di quanto accaduto e le eventuali responsabilità.

Incidente a Favara, grave operaio 38enne

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio dei inquirenti, una Smart e una Mini Cooper si sarebbero scontrate frontalmente intorno alle 21. Ad avere la peggio tra i due conducenti, uno studente di 18 anni e un operaio di 38 di Favara, è stato quello della Mini Cooper.

Il 38enne, infatti, in seguito all’intervento degli operatori del 118 è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Purtroppo è in gravi condizioni e sarebbe attualmente in prognosi riservata per le ferite riportate in seguito al violento impatto. Il ragazzo a bordo della Smart, invece, non avrebbe riportato traumi gravi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri del comando provinciale di Agrigento e della tenenza di Favara per procedere alle operazioni di soccorso, ai rilievi e alla gestione del traffico veicolare nella zona. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto.

Immagine di repertorio