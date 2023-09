Violento incidente nel Siracusano, scontro tra auto: quatto persone ferite

Un violento incidente stradale si è verificato a Fontane Bianche, in provincia di Siracusa. Quattro le persone coinvolte.

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 6 settembre, in viale dei Lidi, a Fontane Bianche, in provincia di Siracusa.

Il sinistro, secondo una prima ricostruzione dei fatti, sarebbe avvenuto all’altezza di un curvone per dinamiche ancora da chiarire. Nell’occasione sono rimaste coinvolte due auto, una Audi Q6 e una Volvo V60.

I soccorsi

A bordo dei mezzi incidentati si trovavano quattro persone – due turisti stranieri e due italiani – che hanno riportato delle ferite a seguito del violento scontro. Per loro si è rivelato necessario l’intervento dei sanitari del 118 che hanno provveduto, in ambulanza, a trasportarli in ospedale.

Sul luogo dove si è verificato l’incidente stradale sono giunti anche gli agenti della Polizia Municipale, della Polizia di Stato e una squadra dei vigili del fuoco.