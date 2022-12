Incidente nel Catanese, uomo perde la vita: traffico in tilt per diversi minuti

Ad annunciare il tragico sinistro è stata l'amministrazione del Comune etneo, che ha espresso il proprio cordoglio per la morte dell'uomo.

Sono ore di lutto a Gravina di Catania, nell’hinterland etneo, per un grave incidente stradale che è costato la vita a un uomo. Il sinistro si è verificato nel pomeriggio di ieri, giovedì 29 dicembre, lungo la trafficata via San Paolo.

L’importante arteria della località catanese è rimasta chiusa al traffico per diversi minuti lungo entrambi i sensi di marcia a seguito dell’impatto ed è stata successivamente riaperta in serata.

Incidente Gravina di Catania, il cordoglio del Comune

Ad annunciare il triste episodio è stata l’amministrazione di Gravina di Catania, retta dal sindaco Massimiliano Giammusso, attraverso un post pubblicato sulla propria pagina Facebook istituzionale.

“Il sindaco Massimiliano Giammusso e l’amministrazione comunale di Gravina di Catania, esprimono tutto il loro cordoglio per la scomparsa dell’uomo che ha perso la vita nel tragico incidente in via San Paolo“, si legge ancora sulla pagina social del Comune di Gravina di Catania.

“Una scena raccapricciante”

“Io sono arrivata un minuto dopo, una scena raccapricciante vedere quest’uomo a terra fermo immobile e la gente piangere attorno. Da brividi”, scrive una testimone su Facebook.

Sono diversi i commenti sul social da parte di cittadini della zona che chiedono maggiore sicurezza per l’arteria dove si è verificato l’incidente stradale. Secondo alcune testimonianze, già in passato si sarebbero verificati dei sinistri.

Non sono noti, al momento, altri dettagli dell’incidente riguardo ai mezzi coinvolti e all’identità della persona deceduta. Maggiori informazioni potrebbero emergere nel corso delle prossime ore.