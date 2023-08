Colpo di sonno in strada, guardia giurata lotta tra la vita e la morte dopo un incidente

Si prega per una 38enne di Bagheria (PA), coinvolta in un drammatico incidente stradale negli scorsi giorni.

Si prega per una giovane guardia giurata, una donna di 38 anni, coinvolta in un tremendo incidente a Bagheria, in provincia di Palermo, lo scorso lunedì.

La donna si trova attualmente in prognosi riservata, anche se sembra – fortunatamente – che le sue condizioni siano in lieve miglioramento.

Incidente a Bagheria, grave guardia giurata

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la 38enne – di professione vigilante – sarebbe rimasta coinvolta in un incidente con l’auto di servizio a causa (probabilmente) di un colpo di sonno. Il sinistro si è verificato tra Rometta e Falcone, in provincia di Messina, intorno alle 6.30 dello scorso lunedì.

Sul posto, oltre alle forze dell’ordine per i rilievi e la ricostruzione dell’accaduto, anche gli operatori del 118, che hanno trasferito la donna in ospedale. Attualmente la ferita si trova in prognosi riservata al Policlinico di Messina: secondo le prime informazioni, avrebbe riportato diverse fratture e avrebbe anche un polmone perforato, oltre a un grave trauma cranico. A lanciare l’allarme dopo l’incidente sarebbe stato un carabiniere che transitava in zona.

Sui social sono numerosi i messaggi con preghiere di amici e parenti nella speranza di riportare la 38enne a casa sana e salva al più presto. Tutta la comunità di Bagheria prega affinché F. D. S. – queste le iniziali della ferita – riesca a sopravvivere e non diventi l’ennesima vittima della strada siciliana.