Statale 115, l’incidente e l’auto in fiamme: paura per i due occupanti

Nuovo incidente sulla Statale 115, ecco cosa è accaduto: salvi gli occupanti del mezzo.

Paura, ma per fortuna nessuna grave conseguenza, sulla Statale 115 dove si è verificato un incidente seguito da incendio in contrada Piana Scunchipani, a Sciacca (provincia di Agrigento).

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento locale, i carabinieri e il personale del 118.

Incidente e incendio in contrada Piana a Sciacca, paura sulla Statale 115

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica dell’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, una Lancia Y con a bordo due persone sarebbe finita fuori strada nei pressi di un rifornimento di carburante in contrada Piana Scunchipani e – in seguito all’impatto – avrebbe preso fuoco, per cause ancora da accertare.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che sono riusciti a trarre in salvo gli occupanti del mezzo. Pare che, fortunatamente, non abbiano riportato ferite gravi. Presenti anche gli operatori del 118 e i carabinieri per i rilievi di rito.

La vicenda di Sciacca si è conclusa decisamente meglio di quella avvenuta pochi giorni fa sempre nell’Agrigentino, sulla Statale 640. Lungo la Strada degli Scrittori, infatti, un’auto è rimasta coinvolta in un incidente seguito da un brutto incendio d’auto: la coppia – originaria di Favara (AG) – che viaggiava all’interno del mezzo, purtroppo, è deceduta per le gravi ferite riportate.

