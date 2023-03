Incidente sul lavoro, morto 27enne colpito da mezzo meccanico: aperta inchiesta

Non ce l'ha fatta il 27enne colpito da un mezzo meccanico. In corso le indagini per risalire alle responsabilità.

Si è spento all‘ospedale Policlinico di Catania un operaio di origini stranieri che era giunto nei giorni scorso nel nosocomio etneo a seguito di un incidente sul lavoro che si è verificato a Floridia, in provincia di Siracusa.

Secondo la ricostruzione della vicenda, l’uomo, un 27enne impiegato in una ditta che si occupa di rottamazione di auto, sarebbe stato travolto da un “ragno”, uno strumento pesante utilizzato per la rottamazione dei veicoli.

Il trasferimento in ospedale e il decesso

Il malcapitato era stato soccorso inizialmente dai suoi colleghi e successivamente portato all’ospedale Umberto I di Siracusa.

A causa delle gravi ferite riportate, però, è stato necessario provvedere al Policlinico di Catania. Qui il 27enne è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico ma, nonostante i tentativi dei medici, non è stato possibile salvare la vita all’uomo.

La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per ricostruire la dinamica dell’accaduto e determinare eventuali responsabilità.

Soltanto un mese fa, sempre per un incidente sul lavoro avvenuto ad Avola, è scomparso Salvatore Eroe, operaio di 36 anni. Nell’occasione, l’uomo era deceduto dopo essere stato colpito da una scarica elettrica mentre stava effettuando dei lavori in un cantiere.