Dramma per operaio palermitano, travolto da blocco di cemento: è in ospedale

Brutto incidente sul lavoro per un siciliano in servizio in un cantiere di Piacenza: ecco come sta.

Brutto incidente sul lavoro per un operaio palermitano in servizio in un cantiere della Tav a Piacenza, in Emilia-Romagna.

Il giovane, di 26 anni, è stato trasferito in ospedale.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Incidente sul lavoro a Piacenza per operaio palermitano

La dinamica di quanto accaduto al giovane operaio di origini siciliane è ancora da definire. Secondo una prima ricostruzione, un enorme blocco di cemento sarebbe finito – per cause da accertare – sulle sue gambe, schiacciandole.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 con l’elisoccorso per trasferire il giovane nel reparto di Ortopedia dell’ospedale di Piacenza. Gravi le ferite riportate dal 26enne, che fortunatamente però non sarebbe in pericolo di vita.

Tragedia nel Messinese

Un altro incidente sul lavoro, purtroppo dall’esito peggiore, si è registrato a Rocca di Caprileone (ME). Un uomo di 51 anni, scendendo dalla cabina del camion in fase di scarico, avrebbe perso l’equilibrio cadendo accidentalmente all’indietro e sbattendo con violenza la testa sull’asfalto. Inutili, purtroppo, i soccorsi.

Il trauma cranico subito dopo l’impatto sarebbe stato fatale per l’uomo, soccorso anche dai colleghi presenti e rimasti sotto shock per l’accaduto. Presenti anche i carabinieri per chiarire la dinamica della tragedia.

Immagine di repertorio