La caduta e la tragedia, il siciliano Giuseppe Giannone muore in un incidente sul lavoro in Romania

Si allunga la lista delle morti bianche: a perdere la vita un 63enne originario del Palermitano.

Una nuova vittima siciliana all’estero: è morto, in seguito a un tragico incidente sul lavoro in Romania, il 63enne Giuseppe Vincenzo Giannone.

L’uomo, originario di Capaci (PA), era dipendente di una ditta edile a Bucarest ed era vicino alla pensione.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Incidente sul lavoro in Romania, vittima Giuseppe Giannone

La dinamica di quanto accaduto è ancora da chiarire. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, Giannone sarebbe caduto dall’impalcatura di un cantiere edile. L’impatto con il suolo, purtroppo, si è rivelato fatale. Nonostante l’intervento dei soccorsi, infatti, per il 63enne non c’è stato nulla da fare.

Tra pochi mesi la vittima sarebbe andata in pensione.

Le indagini

Sono in corso le indagini sull’incidente sul lavoro che ha ucciso Giuseppe Vincenzo Giannone. In particolare, gli inquirenti stanno accertando se fossero attive tutte le misure di sicurezza previste nei cantieri edili e quindi se vi siano o meno delle responsabilità per quanto accaduto.

Nel frattempo, l’intera comunità di Capaci piange uno dei tanti lavoratori vittima delle tragedie nei cantieri. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio sui social: “Era un bravo lavoratore e una persona squisita”, ricorda Orazio; “Enzo era un bravo ragazzo! Che brutta fine, mi dispiace immensamente”, si legge nel commento di Gioacchino.

Fonte foto: profilo Facebook