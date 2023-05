Grave incidente sulla SS 385, auto finisce fuori strada: morta una donna

Ancora sangue sulle strade siciliane, una donna ha perso la vita in un incidente avvenuto nel territorio di Lentini.

Ennesima tragedia lungo le strade della Sicilia. Una donna di 75 anni, originaria di Militello in Val di Catania, è morta in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri lungo la Strada Statale 385, nel territorio di Lentini, in provincia di Siracusa.

In base alle prime informazioni, il sinistro sarebbe di natura autonoma. Il mezzo a quattro ruote, condotto dal un secondo soggetto, sarebbe finito improvvisamente fuori strada per cause ancora da accertare.

Lo schianto e i soccorsi

Nello schianto ha perso la vita la donna che si trovava a bordo come passeggera, mentre l’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in elisoccorso all’ospedale San Marco di Catania in codice rosso per le ferite riportate. Sul posto si sono presentati anche i carabinieri.

Tra le ipotesi all’origine del sinistro quella dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia. Il traffico lungo la Strada Statale 385 è rimasto bloccato per diversi minuti.

Foto di repertorio