Incidente bici-auto, 67enne muore al Policlinico dopo lunga agonia: organi donati

Il 67enne Giovanni Fascetta si è arreso dopo una settimana di lotta per la vita. Gli organi interni dell'uomo saranno donati.

Non ce l’ha fatta Giovanni Fascetta, l’uomo di 67 anni che si trovava ricoverato al Policlinico di Messina dopo essere stato vittima di un incidente stradale mentre si trovava a bordo della sua bicicletta a Letojanni.

Il sinistro si è verificato venerdì scorso quando, secondo la ricostruzione dei fatti, un’auto avrebbe travolto il 67enne all’altezza di una bretella che collega la Strada Statale 114. A quanto pare, il ciclista sarebbe finito a terra sbattendo violentemente la testa.

I soccorsi e il decesso

L’uomo è stato dunque trasportato al Policlinico in codice rosso, dove è stato sottoposto a una delicata operazione chirurgica. Purtroppo, nonostante i tentativi dei medici del nosocomio messinese, per lui non c’è stato nulla da fare.

La donna che si trovava alla guida dell’auto è attualmente indagata per omicidio stradale. Gli organi interni della vittima sono stati prelevati e verranno donati ai bisognosi di trapianto.