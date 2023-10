VIDEO | Incidente a Mestre, autobus precipitato: bilancio di 21 morti e 15 feriti, molti stranieri

Tragico il bilancio finale dell'incidente avvenuto ieri sera a Mestre, dove un pullman è precipitato da un cavalcavia. Aperta un'inchiesta.

È di 21 morti – tra cui due bambini – e 15 feriti il bilancio ufficiale diffuso dalla Prefettura di Venezia sull’incidente avvenuto ieri sera a Mestre, dove un autobus noleggiato da un campeggio di Marghera è precipitato da un cavalcavia e poi andato a fuoco.

“Tra i 15 feriti, 11 sono stati già identificati: 4 ucraini, 1 tedesco, 1 francese, 1 croato, 2 spagnoli e 2 austriaci”, comunica il Prefetto di Venezia, Michele Di Bari, in collegamento a Tg1 Mattina. I feriti sono stati distribuiti negli ospedali di Mestre, Dolo, Mirano, Treviso e Padova.

Incidente Mestre, aperta inchiesta

Nel corso della notte sono stati rimossi tutti i resti del pullman precipitato dal cavalcavia. Il mezzo è stato sollevato dopo diverse ore di lavoro dalle squadre dei vigili del fuoco con l’ausilio di due gru e successivamente collocato su un pianale per essere trasferito in un deposito.

La Procura di Venezia ha aperto un’inchiesta per chiarire le dinamiche dell’incidente. Tra le ipotesi, figurano quelle del malore dell’autista o lo scontro con un mezzo pirata. Nelle scorse ore, intanto, è stata riattivata la linea ferroviaria tra Mestre e Venezia che era stata interrotta a seguito dell’incidente.

Incidente Mestre, il cordoglio delle istituzioni

Numerosi i messaggi di cordoglio da parte di numerosi esponenti politici italiani ed europei per quanto accaduto a Mestre. “Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato al sindaco di Venezia Brugnaro per esprimergli il suo cordoglio per la gravissima tragedia di Mestre che ha causato numerose vittime”, si legge sul profilo X del Quirinale.

“Le mie più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime ed ai feriti del grave incidente di Mestre. Sono vicina al Presidente Mattarella, al Presidente Meloni ed al sindaco di Venezia Brugnaro in questo momento di profondo dolore”, commenta Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea.