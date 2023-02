Investita sulle strisce insieme all’amica: muore a 17 anni la catanese Daniela Agata Aiello

Non ce l’ha fatta una delle due ragazze investite domenica a Modena da un Suv in viale Monte Kosica. L’amica lotta ancora nel reparto di terapia intensiva. L’inchiesta ora è per omicidio stradale

E’ morta la 17enne Daniela Agata Aiello, investita con l’amica sull’attraversamento pedonale di viale Monte Kosica a Modena, la scorsa domenica sera. Daniela Agata Aiello, era nata a Catania e domiciliata tra Modena e il Reggiano, è morta nelle prime ore di ieri per le ferite riportate. La procura ha aperto un fascicolo.

La ricostruzione

Da quando si apprende, le due ragazze sono state centrate in pieno dal Suv guidato da un calciatore 32enne mentre attraversavano a piedi il viale, in corrispondenza delle strisce pedonali ’governate’ da semaforo, verso la stazione dei treni.

Si legge in un articolo de Il Resto del Carlino: “Non ho potuto evitarle, sono passate con il rosso, l’hanno visto tutti. Avevo la visuale nascosta dall’auto che mi precedeva sulla destra, sono sbucate all’improvviso”; continuava a dire l’automobilista, un calciatore emiliano, appena dopo l’incidente.

Le due amiche sono state sbalzate sull’asfalto, facendo un volo di circa 10 metri, e le condizioni della 17enne erano apparse subito disperate al 118, che l’aveva trasportata all’ospedale di Baggiovara dove è deceduta ieri.

Le indagini della Polizia locale di Modena

Sulla dinamica sono in corso accertamenti da parte della polizia locale di Modena: l’incidente, rilevato dalla pattuglia infortunistica che si è trattenuta ore in viale Monte Kosica, è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza della zona stazione e la dinamica appare chiara agli inquirenti, che hanno trasmesso gli atti alla Procura dopo aver sentito alcuni testimoni.