Attraversa la strada e viene travolto da un’auto, 49enne morto sul colpo

Grave incidente nelle scorse ore a Monterotondo, dove un uomo è morto falciato da un'auto. Soccorsi inutili.

Un incidente stradale mortale si è verificato nelle scorse ore in via di San Martino a Monterotondo, in provincia di Roma, dove un’auto ha falciato e ucciso un uomo di 49 anni.

Così come riportato dai colleghi di Roma Today, la vittima stava facendo jogging quando, improvvisamente, sarebbe stato centrato da una Volkswagen al momento di attraversare la strada.

I soccorsi e il decesso

Il guidatore dell’auto si sarebbe fermato e avrebbe chiamato i soccorsi per dare una mano alla persona ferita. Sul posto si sono presentati i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Purtroppo, l’uomo sarebbe morto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto.

Sono attualmente in corso le indagini per ricostruire nei dettagli quanto accaduto. Il conducente dell’auto è stato denunciato per omicidio stradale, mentre il mezzo a quattro ruote è stato sequestrato.