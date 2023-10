Tragico scontro tra moto in via Aldo Moro, la vittima è Seby: “Strappato il cuore ad Avola”

La vittima dell'incidente mortale avvenuto domenica sera ad Avola è un giovane di appena 20 anni. Comunità a lutto.

Si chiamava Sebastiano Sorbello, ma lo chiamavano tutti Seby e aveva solo 20 anni: è lui la vittima del tragico incidente avvenuto nella serata di domenica 15 ottobre ad Avola, in provincia di Siracusa.

Grave un altro centauro coinvolto nel sinistro.

La dinamica di quanto accaduto rimane ancora da confermare. Secondo una prima ricostruzione, la vittima viaggiava a bordo di una moto di grossa cilindrata lungo via Aldo Moro quando – per ragioni da chiarire – si sarebbe scontrato con un’altra moto.

In seguito al violento impatto, per il ventenne Seby purtroppo non c’è stato nulla da fare. I soccorsi si sono rivelati inutili. Altre tre persone sono rimaste ferite e sono state trasferite in ospedale per accertamenti: uno di loro sarebbe in gravi condizioni.

Sui social sono tanti i messaggi di cordoglio per il giovane. Tra questi quello di Maria, che scrive: “Stamattina non avrei potuto immaginare mai che mi sarei svegliata con una bruttissima notizia come questa. Riposa in pace Seby. Adesso alla comunità di Avola hanno strappato il cuore ma a te hanno donato un bellissimo paio di ali”. In tanti riflettono sul tragico incidente e anche sul bisogno di maggiore attenzione alla sicurezza stradale, specialmente tra i più giovani che spesso pagano il prezzo più alto.

