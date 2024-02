Disgrazia nel Messinese, uomo muore folgorato mentre lavora

Nuovo incidente mortale sul lavoro in Sicilia: in corso le indagini.

Un altro incidente mortale sul lavoro in Sicilia: a Terme Vigliatore, in contrada Sena, un operaio è rimasto folgorato mentre eseguiva dei lavori in un vivaio.

La vittima sarebbe un uomo di 41 anni di origine rumena.

Incidente sul lavoro, uomo folgorato a Terme Vigliatore

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe rimasto folgorato mentre eseguiva dei lavori – per conto di una ditta esterna, in base alle prime informazioni – a un impianto elettrico in un vivaio. Purtroppo per il malcapitato non c’è stato nulla da fare.

Sono ancora in corso le indagini su quanto accaduto, affidate ai carabinieri della compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto. Sul posto anche il magistrato di turno.

La tragedia nel Siracusano

Purtroppo, questo non è l’unico incidente mortale sul lavoro che si è registrato negli ultimi giorni in Sicilia. Meno di una settimana fa, infatti, un uomo di 73 anni è morto schiacciato da un mezzo pesante a Noto, in provincia di Siracusa.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima stava collegando i cavi della batteria di un furgone Iveco Daily e di un Suv modello BMW X5 bianco quando improvvisamente, in seguito all’impulso ricevuto sull’acceleratore, il mezzo pesante si sarebbe mosso schiacciando il 73enne e uccidendolo.

Immagine di repertorio