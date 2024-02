Tragedia sul lavoro, schiacciato da un mezzo pesante: morto 73enne nel Siracusano

Fatale incidente per un 73enne a Noto: in corso le indagini.

Ancora un tragico incidente sul lavoro in Sicilia, per l’esattezza a Noto, in provincia di Siracusa, dove un 73enne è rimasto schiacciato da un mezzo pesante.

Le generalità della vittima al momento non sono state divulgate.

Incidente sul lavoro a Noto, morto 73enne

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica della tragedia. Secondo una prima ricostruzione, la vittima stava collegando i cavi della batteria di un furgone Iveco Daily e di un Suv modello BMW X5 bianco quando improvvisamente, in seguito all’impulso ricevuto sull’acceleratore, il mezzo pesante si sarebbe mosso schiacciando il 73enne.

Nonostante l’intervento dei sanitari del 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sono in corso le indagini della polizia per comprendere la dinamica esatta dell’incidente. I mezzi coinvolti nella tragedia sono stati posti sotto sequestro per i dovuti accertamenti.

Il dramma all’Arenella

Un altro incidente sul lavoro, con gravi conseguenze per un operaio, è avvenuto pochi giorni fa all’Arenella di Palermo. Secondo una prima ricostruzione, il malcapitato sarebbe precipitato da un’impalcatura situata al terzo piano dell’edificio in fase di ristrutturazione. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno trasferito l’uomo in codice rosso in ospedale. Gravi le sue condizioni. Sono in corso, anche in questo caso, le indagini per comprendere la dinamica e le eventuali responsabilità per l’accaduto.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Immagine di repertorio