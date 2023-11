Incidente mortale di Scicli, conducente della Citroen indagato per omicidio stradale

Il 19enne Adam Khalifa ha perso la vita nel tremendo impatto di Scicli. Ferito in maniera grave l'amico che si trovava con lui.

C’è una persona indagata per omicidio stradale a seguito del tremendo incidente avvenuto a Scicli che è costato la vita ad Adam Khalifa, 19 anni. Si tratta dell’automobilista della Citroen C3 che ha travolto lo scooter sul quale si trovavano i due giovani, tra cui la vittima del sinistro.

L’altra persona coinvolta è un amico del ragazzo deceduto, trasportato in gravi condizioni all’ospedale “Maggiore” di Modica, dove si trova tutt’ora ricoverato in prognosi riservata.

La ricostruzione dell’incidente

Il conducente del veicolo a quattro ruote, un ragazzo di 20 anni, è stato sottoposto all’alcol test risultando negativo. Secondo la ricostruzione dei fatti, il giovane autore dello scontro si sarebbe fermato sul posto per soccorrere i malcapitati.

Tuttavia, a causa del forte impatto, i ragazzi che si trovavano a bordo dello scooter sarebbero stati sbalzati dal sellino, precipitando in una scarpata. Sul posto si sono presentati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, ma nonostante i soccorsi, per Adam Khalifa non ci sarebbe stato nulla da fare. Sul caso sono in corso le indagini da parte dei carabinieri.