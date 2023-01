Incidente in via Casilina, moto travolge e uccide passante: grave il centauro

Ancora da comprendere l'esattamente la dinamica dell'incidente mortale di via Casilina. Il centauro è in gravi condizioni.

È tragico il bilancio dell’incidente stradale ieri sera, intorno alle 19,30, lungo via Casilina a Roma, dove una moto ha travolto e ucciso un passante.

Secondo la ricostruzione dell’accaduto una moto Honda avrebbe falciato un uomo di 65 anni che si stava apprestando ad attraversare la strada.

La vittima è morta sul colpo, mentre il centauro – un giovane – si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Giovanni della Capitale dopo che è finito sull’asfalto dopo essere stato sbalzato dalla sella della moto.

Sul posto si sono presentati i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Locale. Sono in corso gli accertamenti per meglio comprendere la dinamica di quanto accaduto in via Casilina.