Paura a Motta Sant’Anastasia: perde il controllo dell’auto e si ribalta

Alla guida dell'auto, una donna che è stata soccorsa e trasportata in ospedale per accertamenti del caso

Incidente stradale autonomo poco fa nello svincolo per Motta Sant’Anastasia della Strada Statale 121.

La ricostruzione

Un giovane donna, per cause da accertare, ha urtato contro il guardrail finendo col ribaltarsi su di un fianco con la propria auto.

La donna al volante è rimasta ferita

Alcuni automobilisti hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono arrivate poi due ambulanze del 118, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò e i Carabinieri.

La donna è stata soccorso e trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso. Non avrebbe riportato ferite gravi.

fonte Video Star