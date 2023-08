Violento schianto tra auto, una si ribalta: due feriti, l’altra vettura scappa via

Rocambolesco incidente a Ostia, un'auto si è ribaltata mentre una seconda è fuggita via. Due le persone rimaste ferite.

Rocambolesco incidente quello che si è verificato ieri, mercoledì 2 agosto, in via delle Repubbliche Marinare all’incrocio con corso Duca di Genova a Ostia, a Roma.

La ricostruzione dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, una Fiat Panda si sarebbe scontrata con una Toyota Yaris, per poi ribaltarsi sull’asfalto e finire contro una Fiat Punto in sosta. All’interno dell’auto ribaltata si trovavano due persone. Si tratta di un cittadino romeno di 36 anni e una donna.

Il primo è stato trasportato all’ospedale Grassi in codice rosso, mentre la seconda persona è stata trasferita all’ospedale Sant’Eugenio. Fortunatamente, le loro condizioni di salute non sarebbero gravi.

La fuga della seconda auto

Il conducente della Toyota Yaris è invece fuggito via, senza fermarsi a prestare soccorso.

Gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia di Roma Capitale si sono messi subito sulle tracce del veicolo che si è allontanato per poi ritrovarlo in poco tempo in piazza Quarto dei Mille, non distante dal luogo dell’incidente. Indagini sono in corso per stabilire chi fosse alla guida e le motivazioni del gesto.