Incidente nella notte, Tir sbanda improvvisamente: un ferito

Ennesimo impatto in strada, questa volta nel Siracusano: la prima ricostruzione.

Momenti di preoccupazione nella strada tra Pachino e Ispica, nel Siracusano, dove si è verificato un incidente con protagonista un Tir. Il bilancio è di una persona ferita: si tratta del conducente del mezzo pesante.

Il sinistro – autonomo – si è verificato nella notte.

Incidente tra Pachino e Ispica, Tir sbanda

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica del sinistro. Secondo una prima ricostruzione, il Tir sarebbe uscito di strada nei pressi di una curva – per cause ancora da verificare – e avrebbe terminato la sua corsa contro ribaltandosi su un fianco.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e la ricostruzione della dinamica, assieme ai soccorritori e al carro attrezzi. Il conducente sarebbe rimasto ferito, fortunatamente in maniera lieve. Nonostante l’incidente non sia avvenuto di giorno, si sono registrati dei problemi alla viabilità con traffico bloccato in entrambi i sensi di marcia per permettere la rimozione del Tir dalla carreggiata.

Questo è solo uno dei tanti incidenti che si sono verificati in Sicilia nelle ultime ore. Per fortuna questo non si è concluso in tragedia, come quello avvenuto lungo la Strada Provinciale 16 a Custonaci, nel Trapanese, con un bilancio di sei vittime.

Foto di Ivan Sortino, da Facebook