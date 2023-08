Auto pirata travolge 13enne in piazza Pagliarelli, è caccia al responsabile

Momenti di apprensione a Palermo per un 13enne travolto da un'auto in corso. Il conducente del mezzo sarebbe fuggito via.

Un ragazzo di 13 anni è stato travolto nelle scorse ore da un’auto in piazza Pagliarelli, nella zona di viale Regione Siciliana a Palermo.

L’incidente

Secondo una prima ricostruzione del sinistro, il giovane si trovava ad attraversare la strada quando, improvvisamente, sarebbe stato centrato in pieno da un’auto che sopraggiungeva ad alta velocità.

Sul luogo dove si è verificato il sinistro si sono presentati i sanitari del 118 per provvedere a un primo soccorso. Fortunatamente, in base ai primi riscontri, il giovane non si troverebbe in pericolo di vita. L’investito, infatti, avrebbe rimediato delle fratture.

Le indagini

Sul caso sono scattate le indagini da parte dei carabinieri per riuscire a risalire all’identità dell’investitore che non si sarebbe fermato a soccorrere il malcapitato dopo l’incidente.

Gli inquirenti sono all’opera per riuscire a raccogliere eventuali immagini video registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona.