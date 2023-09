Incredibile incidente sulla Palermo-Agrigento, scontro tra autocarro e trattore: 3 feriti

Traffico in tilt e tre feriti: è il bilancio dell'incidente registrato in mattinata nel Palermitano.

Si registra un nuovo incidente sulla Statale Palermo-Agrigento, all’altezza di Vicari (PA): ci sono dei feriti, tre in totale.

Nelle scorse ore, un altro incidente sulla stessa Statale aveva interessato il territorio di Misilmeri, in particolare l’area vicino al centro: due i mezzi coinvolti e due anche i feriti in seguito al violento impatto. Purtroppo di sinistri in Sicilia se ne sono verificati tanti tra fine agosto e inizio settembre, alcuni con esito mortale.

Incidente sulla Palermo-Agrigento, tre feriti a Vicari

Secondo una prima ricostruzione, i due mezzi – un autocarro e un trattore – si sarebbero scontrati all’altezza di Vicari nelle prime ore del mattino, per ragioni ancora da confermare. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno trasferito i tre feriti in ospedale per le cure del caso. Al momento non si conoscono le loro condizioni.

Presenti sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco di Brancaccio e Villafrati per mettere in sicurezza l’area e rimuovere i veicoli con l’ausilio dell’autogru. L’area interessata dal sinistro è stata temporaneamente chiusa al traffico e poi riaperta ma con il senso unico alternato. Toccherà alle forze dell’ordine ricostruire la dinamica di quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità dei conducenti coinvolti.

Immagine di repertorio