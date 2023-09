Incidente sulla SS 121, schianto tra due mezzi: un ferito, traffico in tilt

Violento incidente sulla SS 121, sono due i mezzi coinvolti. Circolazione stradale interrotta per consentire i soccorsi.

Ancora incidenti stradali in Sicilia. Un sinistro si è verificato in queste ore lungo la Strada Statale 121 che collega Palermo con Agrigento, all’altezza del centro abitato di Misilmeri.

Secondo la ricostruzione dei fatti, sarebbero due i mezzi rimasti coinvolti nel sinistro che ha causato il ferimento di due persone. Il traffico è rimasto bloccato e sul punto dell’incidente si sono presentati i sanitari del 118 per procedere al soccorso dei feriti.

Incidente sulla A19, grave un automobilista

Nelle scorse ore lungo le strade siciliane si sono verificati altri scontri con feriti. Grave quello avvenuto lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, con una persona che avrebbe riportato serie conseguenze a seguito di un impatto tra due avuto avvenuto all’altezza di Bagheria, direzione capoluogo.

Gli altri incidenti in Sicilia

Un secondo sinistro si è verificato sulla Strada Statale 113, nei pressi di Ficarazzi, sempre in provincia di Palermo. Anche in questo caso una persona è rimasta ferita, ma le sue condizioni di salute sarebbero ancora da valutare.

Un altro schianto è avvenuto invece nel corso della notte a San Leone, ad Agrigento. Un uomo avrebbe perso il controllo dello scooter e sarebbe finito contro un muro.

Il malcapitato avrebbe riportato gravi ferite e sarebbe stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Villa Sofia di Palermo. In corso le indagini da parte degli agenti delle Volanti per ricostruire la dinamica.