Brutto incidente sulla Palermo-Catania: c’è un ferito grave

Un violento scontro si è verificato poco fa sulla Palermo-Catania: coinvolte due vetture. Uno degli automobilisti sarebbe in gravi condizioni

Un bruttissimo incidente si è verificato sulla Palermo-Catania, precisamente all’altezza dello svincolo di Bagheria.

Due auto, dirette verso il capoluogo, si sarebbero scontrate, con una delle due che si trovava in fase di sorpasso.

Grave un automobilista coinvolto nell’incidente

Nell’impatto, rivelatosi violentissimo, uno dei due automobilisti è rimasto ferito gravemente ed è stato immediatamente trasportato in ospedale dai sanitari del 118.

Sul posto si sono immediatamente precipitati gli agenti della polizia stradale: momentaneamente chiuso il tratto autostradale, con inevitabili lunghe code verso Palermo.

La circolazione è in tilt a partire dallo svincolo di Altavilla Milicia, mentre sono attualmente in corso i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro