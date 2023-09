Scooter si schianta contro un muro nella notte, giovane grave dopo incidente a San Leone

In seguito al brutto incidente, il giovane agrigentino è stato trasferito in elisoccorso a Palermo.

Ancora un incidente stradale a San Leone, quartiere balneare di Agrigento, dove nella notte uno scooter è finito contro un muro.

Il bilancio è di un ferito, purtroppo in gravi condizioni.

Incidente in scooter a San Leone, un ferito grave

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane avrebbe perso il controllo del proprio scooter e sarebbe finito contro un muro. In seguito al violento impatto, sarebbe rimasto gravemente ferito. Pare che il ragazzo viaggiasse senza casco.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno trasferito il malcapitato in elisoccorso all’ospedale Villa Sofia di Palermo. Presenti sul luogo dell’incidente anche gli agenti della sezione Volanti per i rilievi e gli accertamenti del caso. Avviate le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Immagine di repertorio