Investita da una bici a Palermo, a 74 anni muore in ospedale dopo due settimane di agonia

L'incidente risale allo scorso 24 novembre. L'anziana donna aveva sbattuto violentemente la testa sull'asfalto

Non ce l’ha fatta Angela Caruana, la donna di 74 anni investita da un ciclista lo scorso 24 novembre in via Imperatore Federico, a Palermo. La donna è morta al Trauma Center di Villa Sofia dove era stata ricoverata ed era in coma farmacologico.

L’incidente

Nell’incidente, l’anziana aveva sbattuto la testa sull’asfalto dopo essere stata investita dal ciclista. Sull’accaduto indagano gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale.