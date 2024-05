Incidente sulla Palermo-Mazara, donna muore dopo 2 settimane: aperta inchiesta

La procura ha aperto un fascicolo per l'ipotesi di omicidio stradale e disposto l’autopsia sul corpo della vittima

Vita Varvaro, 91 anni, è deceduta in ospedale a Villa Sofia dopo essere rimasta ferita in un incidente stradale sulla Palermo Mazara del Vallo. L’anziana si trovava sul sedile anteriore, lato passeggero, di una Fiat Punto guidata da una donna che si è scontrata con una Jeep Renegade all’altezza di Capaci. La procura ha aperto un fascicolo per l’ipotesi di omicidio stradale e disposto l’autopsia sul corpo della vittima.

