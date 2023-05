Paura nel Catanese, Jeep sbanda e si ribalta: ferito il conducente

Paura stamattina a Paternò per un incidente, ferito il conducente del mezzo a quattro ruote. Ecco cos'è successo.

Momenti di paura stamattina in contrada Scalilli nel territorio di Paternò, in provincia di Catania, per un incidente stradale. Secondo le prime informazioni, una Jeep si è ribaltata lungo la strada che collega la località paternese con Santa Maria di Licodia.

Incidente nel Catanese, le condizioni del ferito

A quanto pare, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, ribaltandosi su un fianco. Fortunatamente, il guidatore non avrebbe riportato ferite tali da generare preoccupazione per la sua vita.

Ancora da comprendere l’esatta dinamica del sinistro. Sul posto si sono presentati i sanitari del 118 che hanno prestato assistenza al malcapitato.

Non si registrerebbero altri veicoli o ulteriori persone coinvolte nell’incidente. Maggiori informazioni sull’accaduto potrebbero giungere nel corso delle prossime ore.

Foto di repertorio