Incidente di piazza Galatea, la vittima è Fabrizio Cavallaro: altro giovane gravissimo

È Fabrizio Cavallaro la vittima del tremendo incidente stradale avvenuto nella serata di mercoledì 19 luglio in piazza Galatea a Catania.

Il giovane, 30 anni, si trovava in sella a una moto condotta da un altro ragazzo di 18 anni quando, per cause ancora da accertare, si sarebbe compiuto il sinistro.

Il sinistro e i soccorsi

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la moto sarebbe finita contro la rotonda presente in piazza Galatea, con i due giovani sbalzati violentemente a terra. Per Cavallaro l’impatto si sarebbe rivelato immediatamente fatale.

Il 18enne che si trovava in sua compagnia, invece, è stato trasportato urgentemente all’ospedale Cannizzaro del capoluogo etneo dove versa attualmente in gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione. Sull’accaduto sono attualmente in corso le indagini da parte dei vigili urbani di Catania.

Fonte foto: Facebook