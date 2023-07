Paura sulla pista ciclabile, auto senza freno a mano e conducente sfonda il muretto

Il singolare incidente è avvenuto a Marina di Ragusa. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto.

Momenti di paura nella pista ciclabile di Marina di Ragusa, nei pressi di via Bisani, dove si è verificato un brutto incidente.

In corso di chiarimento la dinamica di quanto accaduto nella mattinata di oggi.

Incidente sulla pista ciclabile di Marina di Ragusa

Secondo una prima ricostruzione, una Fiat 500X – apparentemente senza conducente e con ogni probabilità lasciata in sosta senza freno a mano – avrebbe sfondato il muro che costeggia la pista ciclabile della nota area turistica, finendo la sua corsa contro un’altra auto e una moto. Per fortuna, sembra che non vi siano stati feriti.

L’impatto, però, è stato incredibile e ha richiamato l’attenzione di numerosi passanti nella zona. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi di rito e i vigili del fuoco con una gru per recuperare il mezzo coinvolto. In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Foto di Franco Assenza