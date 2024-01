Auto incolonnate nel traffico, scontro tra tre mezzi nell’Agrigentino: ci sono feriti

Nuovo incidente a Raffadali, intervengono i carabinieri e gli operatori del 118.

Incidente a Raffadali, in provincia di Agrigento, dove tre auto si sono scontrate e altrettante persone sono rimaste ferite.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli operatori del 118.

Incidente a Raffadali, scontro tra tre auto

La dinamica del sinistro è ancora da chiarire. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, tre auto – una Ford Transit, una Fiat Panda e una Hyundai – avrebbero impattato mentre ero incolonnate nel traffico in via Porta Agrigento.

Fortunatamente, sembra che l’impatto non sia stato particolarmente violento. Tutti e tre i conducenti sono rimasti feriti ma in maniera lieve. Sul posto sono accorsi gli operatori del 118, che hanno trasferito i malcapitati al Pronto Soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per gli accertamenti del caso. Presenti anche i carabinieri per i rilievi di rito e la gestione della viabilità.

Lo scontro sulla Statale 115

Pochi giorni fa si è registrato l’ennesimo incidente sulla Statale 115, tra Licata (AG) e Gela (CL). Due i mezzi coinvolti: un pullman e un’autocisterna. Pare che delle persone siano rimaste ferite in seguito al violento impatto.

Sul posto sono accorsi gli agenti della sezione Volanti per i rilievi del caso e la gestione della viabilità e, naturalmente, gli operatori del 118 per prestare soccorso alle persone coinvolte.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Immagine di repertorio