Auto sfonda muretto e vola fuori strada, rocambolesco incidente a Ragusa

Rocambolesco incidente stradale questa mattina a Ragusa, un'auto ha sfondato un muretto ed è finita in un terreno.

Rocambolesco incidente stradale stamattina in contrada Pizzillo, a pochi chilometri dall’ingresso della città di Ragusa. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un uomo avrebbe perso improvvisamente il controllo del proprio mezzo “volando” nel terreno poco distante dalla strada.

Incidente a Ragusa, la situazione

Prima di uscire da strada, l’auto avrebbe anche mandato in frantumi il muretto che si trova ai lati della carreggiata, per poi ribaltarsi. Non sarebbero rimaste coinvolte altre auto. A quanto pare, si tratterebbe di un incidente autonomo.

A bordo del mezzo a quattro ruote, oltre al conducente, sarebbe stata presente anche una seconda persona. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, le due persone che si trovavano a bordo dell’auto non avrebbero patito gravi conseguenze.

Sul posto si sono presentati i sanitari del 118. Resta ancora da comprendere l’esatta dinamica del sinistro avvenuto oggi alle porte della città di Ragusa. Maggiori informazioni potrebbero giungere nel corso delle prossime ore.

Fonte foto: Franco Assenza