Dal dramma alla tragedia, è morto l’anziano investito mentre attraversava a Ragusa

Nulla da fare per l'81enne: le ferite riportate nell'incidente si sono rivelate fatali.

Dal dramma alla tragedia: è morto l’anziano di 81 anni è stato investito mentre attraversava la strada in viale delle Americhe, tra via Aldo Moro e via Quasimodo, a Ragusa.

L’incidente, purtroppo mortale, si è verificato nel pomeriggio di giovedì 7 marzo. Le cure per l’anziano non sono state sufficienti a salvargli la vita.

Morto l’anziano investito a Ragusa

Secondo una prima ricostruzione della tragedia, un’auto avrebbe travolto – per cause da accertare – l’81enne mentre attraversava la strada in viale delle Americhe. In seguito al violento impatto, l’anziano avrebbe riportato svariate ferite (anche alla testa). Le sue condizioni erano apparse sin da subito gravi.

Intervenuti sul posto, gli operatori del 118 hanno trasferito l’anziano all’ospedale Giovanni Paolo II codice rosso e l’uomo è stato ricoverato in prognosi riservata con fratture multiple e un’emorragia cerebrale. Nelle scorse ore, purtroppo, il quadro clinico dell’81enne è peggiorato e per lui non c’è stato nulla da fare.

Le indagini

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi al fine di ricostruire la vicenda e individuare le eventuali responsabilità.

La tragedia a Catania

Negli scorsi giorni un altro incidente con protagonista un anziano si è concluso in tragedia a Catania. Secondo una prima ricostruzione, un uomo di 93 anni sarebbe stato investito da un presunto pirata della strada nella zona di Corso Italia. Sono in corso le indagini per identificare e accertare le eventuali responsabilità dell’automobilista.

