Incidente alla rotonda di via Oreto, auto colpisce il guardrail e si ribalta: traffico bloccato

Il sinistro stradale è avvenuto attorno alle 6,30 di stamattina, nella carreggiata centrale in direzione Trapani.

Un rocambolesco incidente stradale si è verificato nelle scorse ore all’altezza della rotonda di via Oreto, su viale della Regione a Palermo. Una Seat Arona si è ribaltata dopo aver colpito il guardrail per cause ancora da comprendere.

Il sinistro è avvenuto attorno alle 6,30 di stamattina, nella carreggiata centrale in direzione Trapani. A guidare il mezzo vi era un uomo di 45 anni, accompagnato da un 31enne. A quanto pare, non si registrerebbero conseguenze gravi per gli occupanti.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

I soccorsi

Sul luogo dove si è verificato l’incidente si sono presentati gli agenti della Polizia Municipale e i vigili del fuoco per gestire il traffico che ha avuto dei forti ritardi. All’altezza dell’area dove si è verificato l’incidente si sono create infatti lunghe code, in un momento della mattinata particolarmente intensa.

Soltanto pochi giorni fa, sempre nella vicina via Oreto, un’altra auto si era verificato un altro incidente. Nell’occasione una Ford Fiesta era stata tamponata da un veicolo, con questo mezzo che era poi fuggito senza prestare soccorso.