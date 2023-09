Paura a San Leone, marito e moglie travolti da uno scooter: trasferiti in ospedale

Ancora un incidente in provincia di Agrigento. Sul posto 118 e carabinieri.

Momenti di preoccupazione e paura ieri sera lungo viale dei Giardini, nel quartiere balneare agrigentino di San Leone, dove due persone – marito e moglie, entrambi di Favara (AG) – sono stati investiti da uno scooter.

Fortunatamente, i due coniugi non sarebbero in pericolo di vita.

Incidente a San Leone, coniugi investiti da uno scooter

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, un Benelli 125 – condotto da un 48enne di Agrigento – avrebbe travolto la coppia mentre camminavano lungo viale dei Giardini.

I malcapitati – uomo di 71 anni e una donna di 67 – sono stati soccorsi prima dal conducente dello scooter e dagli operatori del 118 e trasferiti in ambulanza al Pronto Soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio per gli accertamenti del caso. Sembra che, nonostante i traumi riportati, i due non siano in pericolo di vita.

Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Agrigento per i rilievi e gli accertamenti di rito.

L’impatto a Canicattì

Un incidente simile si è verificato nella notte tra giovedì e venerdì scorsi a Canicattì, sempre nell’Agrigentino. Lì, nei pressi di piazza Dante, un 19enne sarebbe stato travolto da uno scooter guidato da un giovane senza patente. Anche in questo caso, per il ferito si è rivelato necessario il trasferimento in ospedale.

Immagine di repertorio