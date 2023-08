Finisce con la moto nella scarpata nel Messinese, 50enne ricoverato in ospedale

Il malcapitato, protagonista dell'incidente a Sant'Angelo di Brolo, è stato inizialmente soccorso da un automobilista.

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte tra martedì 8 e mercoledì 9 agosto a Sant’Angelo di Brolo, in provincia di Messina.

La caduta

Un motociclista di 50 anni avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote sul quale si trovava e sarebbe finito in una scarpata, ai lati della strada. Il sinistro sarebbe di natura autonoma, senza il coinvolgimento di altri mezzi.

Ad accorgersi di quanto accaduto sarebbe stato un automobilista di passaggio che, notando il malcapitato al di fuori della carreggiata, si sarebbe fermato per chiamare i soccorsi.

I soccorsi

Sul posto si sono presentati i sanitari del 118 i quali hanno provveduto a trasportare la persona rimasta coinvolta nell’incidente stradale all’ospedale Papardo di Messina.

L’uomo si troverebbe attualmente in prognosi riservata. Sono in corso gli accertamenti per determinare nei dettagli quanto avvenuto.