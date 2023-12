Terrificante schianto scooter-furgone: 14enne in gravi condizioni, si prega nell’Agrigentino

La comunità di Canicattì (AG) prega per il ragazzino ferito gravemente dopo un brutto incidente. Ecco come sta.

Terribile incidente a Canicattì, in provincia di Agrigento: nei pressi di via Pirandello si sono scontrati uno scooter – con a bordo due adolescenti – e un furgone. Purtroppo c’è un ferito grave.

Si tratta di un ragazzo di appena 14 anni, trasferito a Palermo. La comunità prega affinché il giovane possa salvarsi e non essere l’ennesima vittima della strada.

Incidente a Canicattì, 14enne grave

Rimane ancora da definire la dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, i due mezzi si sarebbero scontrati in una traversa di via Pirandello. Le cause e le eventuali responsabilità dell’impatto sono da chiarire.

In seguito allo scontro, il 14enne a bordo dello scooter è rimasto gravemente ferito. Gli operatori del 118, intervenuti sul posto, hanno trasferito il ragazzo prima all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta e poi in una struttura di Palermo per garantirgli adeguata assistenza. Ferito anche il secondo giovane a bordo del mezzo a due ruote, che avrebbe riportato una frattura a una gamba.

La preghiera

La comunità di Canicattì si è riunita assieme a Padre Gioacchino La Lomia nel Santuario di Canicattì per pregare per l’adolescente gravemente ferito dopo l’incidente. Poco dopo la fine della messa, è arrivata una buona notizia: sembra che il ragazzino si sia svegliato dal coma. Alcuni pensano che si tratti quasi di un “miracolo” e sperano che le condizioni del 14enne migliorino ancora.

Immagine di repertorio