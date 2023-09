Rocambolesco incidente nel Ragusano, auto si ribalta: c’è una donna ferita

Rocambolesco incidente sulla Ragusa-Marina di Ragusa, una donna sarebbe rimasta ferita dopo il ribaltamento di un'auto.

Un incidente stradale si è verificato nella prima mattinata di oggi, lunedì 4 settembre, lungo la Strada provinciale 25 Ragusa-Marina di Ragusa.

Secondo le prime informazioni, un’auto si sarebbe ribaltata sull’asfalto per cause ancora da determinare. A quanto pare, a bordo dell’autovettura erano presenti una donna con la figlia.

I soccorsi

La prima avrebbe riportato delle ferite a seguito dell’incidente e, per questo motivo, si è reso necessario il trasferimento in elisoccorso a Catania. Meno importanti, invece, le conseguenze per la figlia che sarebbe rimasta illesa.

Oltre ai sanitari del 118, sul punto dove si è verificato l’incidente si sono presentati i vigili del fuoco e i carabinieri i quali si sono occupati dei soccorsi e della regolamentazione del traffico. In corso gli accertamenti per determinare quanto accaduto.

Fonte foto: Franco Assenza