Drammatico incidente sulla SP1, scontro auto-moto: grave 19enne

Grave incidente nel Siracusano: giovane trasferito d'urgenza all'ospedale Cannizzaro di Catania.

Ancora un incidente stradale in provincia di Siracusa: è avvenuto sulla Provinciale 1, nei pressi del carcere in direzione Brucoli.

Purtroppo c’è un ferito grave: si tratta di un ragazzo di 19 anni.

Grave incidente a Brucoli, 19enne al Cannizzaro

Rimane ancora da confermare la dinamica dell’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, nel pomeriggio di lunedì 29 gennaio si sarebbero scontrati uno scooter e un’auto all’altezza dello svincolo per la SP 107 Martelli – Oliveto. In seguito al violento impatto, ad avere la peggio sono stati i due giovani a bordo del mezzo a due ruote, rimasti feriti.

Uno di loro, un 19enne, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania. Sul luogo dell’incidente, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale e i carabinieri per i rilievi e gli accertamenti di rito.

La tragedia di Solarino

Questo non è il solo grave incidente registratosi in provincia di Siracusa negli ultimi giorni. Nel fine settimana una tragedia ha colpito la comunità di Solarino: un 35enne – Salvatore Emmanuele – è morto in seguito a un terribile scontro tra due moto lungo la Palazzolo-Solarino. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto. Cordoglio anche dal sindaco Pippo Germano.

