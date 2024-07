Scontro auto – bici sulla SP55, ciclista travolto e in gravi condizioni ad Alcamo

Corsa in ospedale per il malcapitato ciclista, un 70enne.

Terribile incidente stradale sulla Strada Provinciale 55, che collega Alcamo (TP) ad Alcamo marina, dove un ciclista è stato travolto da un’auto.

L’uomo, un pensionato di 70 anni, è rimasto gravemente ferito.

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica dei fatti. Secondo una prima ricostruzione, il 70enne si sarebbe scontrato – per cause da accertare – con un’auto. In seguito all’urto, purtroppo, sarebbe rimasto ferito. Il personale del 118, intervenuto sul posto, lo ha trasferito all’ospedale di Alcamo in codice rosso.

Sul luogo del sinistro anche gli agenti della polizia municipale di Alcamo per la gestione del traffico e l’esecuzione dei rilievi di rito per chiarire la dinamica e le eventuali responsabilità di quanto accaduto.

Dramma sul lavoro

Un altro incidente, ma sul lavoro, si è registrato nelle scorse ore a Misilmeri (PA). Secondo una prima ricostruzione, il mezzo di un operaio 34enne – un Fiat Iveco – si sarebbe ribaltato mentre il malcapitato stava riempiendo una cisterna d’acqua sul cassone del furgoncino. Gravi le condizioni del lavoratore, rimasto schiacciato dal mezzo e trasferito in codice rosso all’ospedale Civico di Palermo. In corso le dovute indagini sull’esatta dinamica dell’accaduto.

Immagine di repertorio