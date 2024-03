Ennesimo “ergastolo del dolore” nel Catanese, Giacomo Licciardello morto in un incidente a 16 anni

Il sinistro sulla Statale 114 e tre giorni di agonia: l'ennesima vittima della strada in Sicilia è un adolescente del Catanese.

Giacomo Licciardello, 16 anni appena, è l’ennesima vittima della strada in Sicilia: è morto dopo tre giorni di agonia dopo un terribile incidente lungo la Statale 114 a Guardia Mangano (Acireale).

Il ragazzo, originario di Carrubba (Giarre), è morto all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Incidente mortale ad Acireale, morto Giacomo Licciardello

L’incidente si è verificato lo scorso lunedì, intorno alle ore 22. Secondo una prima ricostruzione, il 16enne sarebbe rimasto coinvolto in un sinistro autonomo mentre viaggiava a bordo del suo scooter lungo la Statale 114. Avrebbe perso il controllo del mezzo, per cause da accertare, avrebbe fatto un “volo” di circa 20 metri e avrebbe impattato violentemente contro l’asfalto.

L’impatto, purtroppo, ha avuto conseguenze tragiche. Trasferito in codice rosso all’ospedale Cannizzaro di Catania, è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione per circa tre giorni. Poi, purtroppo, i medici non hanno potuto fare altro che constatare la morte cerebrale.

La vittima

Giacomo Licciardello, 16 anni, è la vittima del tragico incidente mortale verificatosi nel Catanese. E non è l’unica vittima della strada di questi giorni nel capoluogo etneo: venerdì 15 marzo, infatti, un centauro ha perso la vita in seguito a uno scontro camion-moto sulla Catania-Gela.

Il 16enne frequentava il terzo anno dell’Istituto Nautico di Riposto. Pare che i genitori abbiano acconsentito alla donazione degli organi.

Il cordoglio

Sono numerosi i messaggi di cordoglio per il 16enne. Tra questi, c’è quello dell’Associazione Vittime della Strada e Sicilia Risvegli ODV, che parla di un “ennesimo ergastolo del dolore“. “La nostra O.D.V, straziata dalla tristezza per l’ennesimo ergastolo di dolore che vivranno i genitori, esprime sentimenti di sincero cordoglio, di solidarietà e vicinanza alla famiglia Licciardello, ai parenti e agli amici tutti, per la dolorosa perdita del caro Giacomo”, si legge alla fine del post apparso su Facebook.

Foto da Facebook