Scontro tra Fiat Panda e furgone con bombole di Gpl, ennesimo incidente sulla Statale 640

Violento impatto, fortunatamente senza conseguenze tragiche, nell'Agrigentino.

Si è registrato, nel pomeriggio di venerdì 15 marzo, un nuovo incidente lungo la Strada Statale 640: una Fiat Panda e un furgone che trasportava bombole di Gpl si sono scontrate nell’Agrigentino.

Per fortuna, nonostante l’impatto violento, sembrano non esserci state conseguenze tragiche.

Incidente sulla Statale 640, scontro tra Fiat e furgone con bombole Gpl

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i due mezzi si sarebbero scontrati nel tratto della Statale che collega Canicattì ad Agrigento. Nonostante il violento impatto, i conducenti dei due mezzi – seppur sotto shock – sarebbero rimasti fortunatamente illesi.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno trasferito i due all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì per gli accertamenti di rito. Nessuno dei due, però, avrebbe riportato ferite gravi. Presenti sul luogo del sinistro anche i carabinieri e i vigili del fuoco per le operazioni di soccorso.

Tragedia sulla Catania-Gela

Ha avuto conseguenze peggiori un incidente registratosi ieri sulla Catania-Gela, per l’esattezza a Caltagirone. In seguito allo scontro tra un camion e una moto, un centauro è morto. L’uomo sarebbe deceduto sul colpo. Inutili, purtroppo, i tentativi di soccorso. Sono in corso le indagini di rito per confermare la dinamica esatta della tragedia.

Immagine di repertorio