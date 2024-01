Sbanda con la moto sulla SS 410dir e finisce sul selciato: motociclista ferito

Incidente nell'Agrigentino: un centauro finisce in ospedale. Ecco come sta.

Si registra un incidente lungo la Strada Statale 410dir, che collega Canicattì a Naro, in provincia di Agrigento.

Un uomo è rimasto ferito. In corso di accertamento la dinamica di quanto accaduto.

Incidente sulla Canicattì -Naro, ferito motociclista

Secondo una prima ricostruzione, il centauro avrebbe perso il controllo della propria moto – per cause da accertare – e sarebbe finito sul selciato della Statale. Si sarebbe trattato, quindi, di un sinistro autonomo. La dinamica rimane ancora poco chiara ed è attualmente al vaglio degli inquirenti.

Il motociclista, rimasto ferito, è stato trasferito in ospedale dopo l’intervento dei soccorritori del 118 ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Sul sinistro indagano i carabinieri, accorsi sul posto dopo la segnalazione di quanto accaduto.

Speronato monopattino a Palermo

Altro incidente, ma di natura ben diversa, a Palermo. Secondo una prima ricostruzione, due ragazzini con uno scooter elettrico avrebbero speronato un 40enne a bordo di un monopattino, facendolo cadere. Il 40enne è finito in ospedale, con delle ferite: la prognosi è di 8 giorni. I due ragazzini sarebbero fuggiti dal posto poco dopo l’impatto: pare che non avessero intenzione di rapinare il 40enne, ma semplicemente di farlo cadere.

Il protagonista della brutta vicenda ha presentato denuncia alla polizia per tentare di risalire ai responsabili di quanto accaduto.

Immagine di repertorio